Cafu lancia il Milan: «Modric è il leader totale, Allegri una garanzia. Scudetto? Si può!». Poi consiglia Tare sul mercato

Cafu, leggenda del Milan, ha analizzato il momento dei rossoneri elogiando Modric e Allegri e consigliando Rayan a Tare

Dalla cornice del World Sports Summit di Dubai, Marcos Cafu ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tuttosport, analizzando con la consueta classe il momento d’oro del calcio italiano e, in particolare, la rinascita dei suoi due ex club, Milan e Roma. Il “Pendolino” non ha dubbi: il Diavolo ha tutte le carte in regola per tornare sul tetto d’Italia.

L’elogio ai leader: Modrić e Allegri

L’ex capitano del Brasile si è soffermato sui due pilastri che stanno trascinando i rossoneri nella volata del 2026:

«A 40 anni fa ancora la differenza. È il leader che serviva: un colpo straordinario del Milan. Incarna la classe e l’esperienza necessarie per tornare in alto». Massimiliano Allegri: «Sulla sua scelta non avevo dubbi. È un allenatore esperto, con lui i risultati arrivano sempre. Sta lavorando molto bene».

La griglia Scudetto e i nuovi talenti

Cafu vede una Serie A estremamente competitiva, con diverse pretendenti al titolo: