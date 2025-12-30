HANNO DETTO
Cafu lancia il Milan: «Modric è il leader totale, Allegri una garanzia. Scudetto? Si può!». Poi consiglia Tare sul mercato
Cafu, leggenda del Milan, ha analizzato il momento dei rossoneri elogiando Modric e Allegri e consigliando Rayan a Tare
Dalla cornice del World Sports Summit di Dubai, Marcos Cafu ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tuttosport, analizzando con la consueta classe il momento d’oro del calcio italiano e, in particolare, la rinascita dei suoi due ex club, Milan e Roma. Il “Pendolino” non ha dubbi: il Diavolo ha tutte le carte in regola per tornare sul tetto d’Italia.
L’elogio ai leader: Modrić e Allegri
L’ex capitano del Brasile si è soffermato sui due pilastri che stanno trascinando i rossoneri nella volata del 2026:
- Luka Modrić: «A 40 anni fa ancora la differenza. È il leader che serviva: un colpo straordinario del Milan. Incarna la classe e l’esperienza necessarie per tornare in alto».
- Massimiliano Allegri: «Sulla sua scelta non avevo dubbi. È un allenatore esperto, con lui i risultati arrivano sempre. Sta lavorando molto bene».
La griglia Scudetto e i nuovi talenti
Cafu vede una Serie A estremamente competitiva, con diverse pretendenti al titolo:
- La concorrenza: «Vedo parecchia bagarre. Oltre a Napoli e Inter, occhio alla Roma di Gasperini che con un tecnico così bravo può togliersi grandi soddisfazioni. E non sottovalutate la Juve di Spalletti che sta risalendo».
- Eredi e consigli: L’ex terzino ha incoronato Wesley (nuovo laterale della Roma) come suo possibile erede sulla fascia e ha consigliato alle grandi italiane il gioiellino Rayan (19 anni): «Un talento fantastico, rapido nell’uno contro uno e vede la porta».
- Capitolo Brasile: Un pensiero finale per Carlo Ancelotti, attuale CT della Seleção: «Speriamo vinca il Mondiale, sarebbe anche ora dopo troppi anni».