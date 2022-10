Cacic: «Stessi punti del Milan, siamo ancora vivi»

Ante Cacic, allenatore della Dinamo Zagabria, ha rilasciato un’intervista a Vecernji List al termine di Dinamo Zagabria-Salisburgo

«Devo congratularmi con i miei giocatori e tifosi che ci hanno davvero supportato per 90 minuti. Abbiamo giocato un buon primo tempo, anche se abbiamo subito un gol all’inizio non ci siamo arresi. Volevamo davvero ottenere quei tre punti, ecco perché abbiamo apportato quei cambiamenti e abbiamo avuto opportunità proprio come loro. Alla fine, è un punto giusto. Questa è la Champions League e non è facile fare punti, mi devo accontentare. Abbiamo lo stesso numero di punti di un Milan e penso che siamo ancora vivi»