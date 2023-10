Buriani stregato da Reijnders: «Giocatore duttile che sa fare tutti i ruoli». Le parole sul mercato del Milan

L’ex calciatore Ruben Buriani ha analizzato ai microfoni di TMW Radio il mercato del Milan e i giocatori che, in questo inizio di stagione, l’hanno stupito.

RIENTRO BENNACER – «Potrebbe essere un elemento importante per il Milan. È un giocatore importante per lo scacchiere rossonero. Pioli ha puntato molto su di lui. Credo che sia stato un punto cardine nelle scorse stagioni ed è fondamentale recuperarlo».

REIJNDERS E PULISIC – «Reijnders è un giocatore duttile che sa fare tutti i ruoli. Non ha un’enorme forza fisica ma una grande tecnica. È l’acquisto che mi sorprende di più. Pulisic si conosceva. Non sta esprimendo il suo massimo ma sta facendo bene. Sono tutti giocatori che possono dare tanto».

RITORNO IBRAHIMOVIC – «La personalità di Ibrahimovic la si vede e la si palpa. Bisogna vedere che ruolo gli si vuole dare perché quelli più importanti mi sembra siano coperti. Non so io quanti ruoli ci possono essere in queste società. Lui o comanda o non entra perché non si mette dietro. Vuole apparire per il suo carattere».