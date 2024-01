Buongiorno Milan, il Torino alza il muro e fissa il prezzo per l’estate: la cifra chiesta da Cairo per una sua cessione a luglio

Continua il pressing e l’opera di convincimento da parte del Milan per l’acquisto di Alessandro Buongiorno. Il difensore granata è stato individuato dagli uomini mercato rossoneri come il preferito per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di Stefano Pioli. I rossoneri continuano a spingere per il suo arrivo a gennaio, ma la trattativa è tutt’altro che facile.

Come riferisce Sport Mediaset, il Torino continua a fare muro. Non ha alcuna intenzione di cedere il calciatore a gennaio. Il patron del club, Urbano Cairo, ha fissato anche il prezzo per un’eventuale cessione del giocatore in estate: si parla di 40 milioni di euro, non trattabili.