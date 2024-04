Buongiorno Milan pista più che mai viva: c’è un solo ostacolo da superare. Le ULTIME sul futuro del difensore

Ci sono importanti novità per quanto riguarda il futuro di Alessandro Buongiorno, tra gli obiettivi del mercato Milan per rinforzare il reparto arretrato nel corso della prossima estate.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, quella che porta al capitano del Torino è una pista ancora viva. Tuttavia c’è un ostacolo non di poco conto da superare: i granata pretendono almeno 40 milioni di euro, cifra che il Diavolo oggi non sembra intenzionato a spendere per acquistare il difensore.