Buongiorno Milan, il consiglio di Fuser: «Ecco che scelta farei»

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Buongiorno. L’ex granata Fuser ha dato un consiglio al difensore

Le parole dell’ex giocatore del Torino Diego Fuser ha parlato ai taccuini dell’edizione odierna de La Stampa di Alessandro Buongiorno, centrale granata nel mirino del calciomercato Milan:

LE PAROLE – «Qualsiasi cosa capiterà, il suo cuore rimarrà sempre del Toro, come è stato per me. Quando sono andato alla Roma, dopo 6 anni alla Lazio in cui ho fatto anche il capitano, me ne hanno dette di tutti i colori. Ma non potevo rinunciarci, ho messo davanti la professionalità. Le opportunità di lavoro bisogna coglierle, se ti danno la possibilità di migliorare. Per cui non vedo scandali in caso di cessione di Alessandro, ma per lasciare la città e il club dove sei nato deve valerne assolutamente la pena. Altrimenti meglio restare tutta la vita in granata. Lo scorso agosto ha rifiutato l’Atalanta. Ha privilegiato il cuore e messo sulla bilancia anche la storia del Toro: non c’era paragone. Ma se arriva un club ancora più ambizioso ci penserà. Basta che non vada alla Juve! Alle giuste condizioni economiche (anche per la società), se fossi in lui sceglierei una big all’estero. È un’esperienza che può insegnare tanto. Lo vedrei bene in Premier, una scelta che io avrei fatto»