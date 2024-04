Buongiorno Milan, il Torino può aprire alla cessione! Le condizioni per il colpaccio in difesa

Buongiorno Milan, il Torino può aprire alla cessione del centrale! Le condizioni per il colpaccio in difesa

Il mercato attorno ad Alessandro Buongiorno è pronto ad accendersi nelle prossime settimane. Secondo Tuttosport, nonostante le ultime parole di Cairo il difensore non è incedibile e potrebbe lasciare il Torino di fronte a un’offerta fuori-mercato.

Sul centrale granata c’è da tempo il Milan, ma i rossoneri certamente non sono soli: in corsa anche Inter e Juventus in Italia, mentre all’estero piace moltissimo soprattutto all’Atletico Madrid.