Buongiorno Milan: i rossoneri si inseriscono nella corsa al difensore

Il Milan si sta muovendo in vista del calciomercato. In tal senso i rossoneri si inseriscono nella corsa per Buongiorno

Sfida all’Inter. Il Milan si sta muovendo in vista del calciomercato. In tal senso i rossoneri si inseriscono nella corsa per Buongiorno, che piace ai neroazzurri e all’Arsenal:

Secondo La Repubblica, il presidente del Torino, Urbano Cairo, spera che si inneschi una vera e propria asta in estate. La cifra minima per una cessione del calciatore è di 35 milioni di euro.