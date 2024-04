Buongiorno Milan, si infiamma la corsa al difensore: prezzo e concorrenza, gli aggiornamenti sul centrale del Torino

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Alessandro Buongiorno, difensore ormai da diverso tempo nel mirino del mercato Milan e per il quale i rossoneri avevano già fatto un tentativo in inverno.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, sul capitano del Torino ci sarebbero anche Inter e Napoli in Italia, mentre all’estero è seguito con attenzione da Tottenham, Newcastle, Chelsea e Atletico Madrid. Prezzo di partenza 40 milioni di euro.