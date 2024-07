Buongiorno Milan, Conte fa lo sgambetto al Diavolo! Offerta questa CIFRA: prossime ore DECISIVE. Le ultimissime sul difensore

Arrivano importanti, e forse decisivi, aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Alessandro Buongiorno. Il difensore che era stato molto vicino nella sessione estiva al mercato Milan, sembra a un passo dal Napoli. Le parole di Matteo Moretto su X.

PAROLE – «Il Napoli è pronto per accelerare su Alessandro Buongiorno. Nelle prossime ore è previsto un nuovo contatto diretto tra le parti per avanzare concretamente nella trattativa. La proposta degli azzurri può toccare quota 35 milioni di euro. Per Antonio Conte è un acquisto assolutamente prioritario».