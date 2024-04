Buongiorno Milan: si profila l’asta per il difensore! Il Napoli parte sfavorito, il motivo

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan c’è quello di Buongiorno. Per il difensore può esserci un asta. Il Napoli è interessato ma..

Il difensore del Torino Buongiorno è già, con qualche mese di anticipo, un uomo mercato. È nella lista del Milan così come in quella di altre big in Italia e in Europa.

Come riportato da Calciomercato.com Cairo ha le idee piuttosto chiare: servono 40 milioni di euro. Il Napoli si è iscritto alla corsa, ma oggi parte dietro rispetto a Milan, Inter, Atletico Madrid e Bayern Monaco perché ha pochissime chances di partecipare alla prossima Champions League.