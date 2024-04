Buongiorno Milan, il difensore piace a tutti! I DETTAGLI sulla concorrenza verso l’estate

Buongiorno Milan, il difensore piace a tutti! I DETTAGLI sulla concorrenza per il giocatore del Torino

Buongiorno è un obiettivo molto concreto per quanto riguarda il calciomercato Milan e dovrebbe essere la priorità in estate per il reparto difensivo rossonero.

Come riportato da TMW, il giocatore del Torino piace anche all’Inter, alla Juventus in caso di partenza di Bremer ma anche alcuni club di Premier League hanno osservato con attenzioni le prestazioni dell’Azzurro. Sarà un’estate rovente per quanto riguarda il futuro di Buongiorno.