Il Milan ha augurato un buon compleanno a Walter Novellino per i suoi 70 anni con un post sui social. Ecco il messaggio del club rossonero:

Wishing Walter Novellino all the best as he turns 70 today! 🎂

Auguri per questo giorno importante! 7️⃣0️⃣🎂 #SempreMilan

Brought to you by @BancoBPMSpa pic.twitter.com/pNgOSNA2U8

— AC Milan (@acmilan) June 4, 2023