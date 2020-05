Bundesliga, Piatek torna al gol con il suo Herta contro il Lipsia – VIDEO

Dopo la sesta rete stagionale di André Silva è arrivata una gioia anche per Piatek nel pareggio tra Herta Berlino e Lipsia

Giornata tutto sommato positiva a livello individuale per i due ex rossoneri impegnati in Bundesliga. Due giorni fa è toccato ad André Silva realizzare la sesta marcatura con la maglia dell’Eintracht Francoforte nel pareggio contro il Friburgo, ieri è stato invece Piatek nei minuti finali, ha decretare il 2-2 tra Herta Berlino e Lipsia.

Partito dalla panchina, come spesso accade, a Piatek è stato affidato il rigore decisivo al minuto 81: sangue freddo per il polacco che ha realizzato dal dischetto la sua seconda rete stagionale in Germania.