Buffon Lazio, il retroscena dell’agente: «Con Tare ne abbiamo parlato…»

Intervistato dal Messaggero, Silvano Martina, procuratore di Buffon, ha svelato un retroscena riguardo il possibile passaggio del portiere alla Lazio in due occasioni:

PRIMI ANNI 2000 – «Sicuramente lo volevano ai tempi di Zoff».

POST JUVE – «Nel 2020, prima di prendere Reina, ogni tanto con Tare ci scherzavamo su. Ma si è trattato solo di una suggestione».

OBIETTIVI – «A Parma sta facendo bene, non vedo responsabilità sui gol, anche se nessuno è contento dei risultati. Speravano di avere dei punti in più. Il campionato comunque è lungo e c’è tempo per risalire la classifica».