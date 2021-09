Buffon campione di… morra cinese: il portiere è imbattibile! – VIDEO

Buffon si dimostra campione imbattibile anche di… morra cinese al Parma. Nessuno riesce a sconfiggere l’ex Juventus – VIDEO

Buffon si dimostra eterno campione in campo, fuori dal campo, nello spogliatoio. E non solo per motivi calcistici. Come mostra il video pubblicato su Instagram, il leggendario portiere del Parma è anche un imbattibile campione di… morra cinese.

Tanti compagni di squadra del Parma hanno provato a sfidarlo, ma lui li ha sconfitti tutti, uno ad uno. Incluso l’ex bianconero Felix Correia. Il segreto? Lo svela lo stesso Buffon: «Con gli attrezzi del mestiere c’è poco da fare».