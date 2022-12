Bucciantini su Giroud: «L’uomo perfetto al momento perfetto»

Marco Bucciantini, noto opinionista, ha commentato il momento di Olivier Giroud. Le sue parole a Sky Sport

Ospite a Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato così di Olivier Giroud:

«Giroud è venuto a Milano come acquisto perfetto per dividere un lavoro con Ibrahimovic, che all’inizio è titolare ma che non poteva giocatore tutte le partite. Aveva già accettato di fare questo. Lui ha vinto il campionato da titolare con il Milan e questo gratifica la sua serietà. È stato trovato l’uomo perfetto al momento perfetto».