Bucchioni sul mercato del Milan: «Più facile Ziyech che De Ketelaere». Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Enzo Bucchioni, intervenuto a Tuttomercatoweb, ha parlato del mercato del Milan. Le sue parole:

«Il Milan sta cercando di recuperare il tempo perso nel passaggio di proprietà e gli obiettivi puntati da tempo sono Renato Sanchez e De Ketelaere, ma anche Zyiech. Il portoghese che sembrava destinato al Psg ci starebbe ripensando, non tutto è oro quello mostrato dai francesi e la tentazione Milan torna forte. In attesa, Maldini e Massara pensano di chiudere con il giovane giocatore belga per poi trattare con il Bruges a cifre diverse dai 30 milioni richiesti. Più facile arrivare a Zyiech che nel Chelsea è ormai una seconda scelta e gli arrivi previsti lo metterebbero ancora di più ai margini. Con gli inglesi si sta trattando un prestito con diritto o obbligo (vedremo), la discussione è tutta qui.»