Bucchioni e la sentenza sul Milan: scudetto possibile, ma serve quel colpo. Ecco quale

Bucchioni e il Milan da scudetto. Ecco cosa manca per essere i favoriti e superare l’Inter e il Napoli in classifica

La corsa al tricolore è più aperta che mai e Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per TMW, ha individuato l’ago della bilancia che potrebbe far pendere il destino dalla parte del Diavolo.

Secondo il giornalista, il Milan mantiene lo status di favorita per lo Scudetto, ma questa investitura è vincolata a una mossa di mercato ben precisa: l’arrivo di un attaccante vero a gennaio. Solo colmando questa lacuna la squadra di Allegri potrà davvero puntare al bersaglio grosso.

L’attenzione si sposta poi sull’immediato, ovvero la trasferta di stasera contro il Torino. Una tappa cruciale dove, scrive Bucchioni, «i rossoneri proveranno l’aggancio in testa e il sorpasso all’Inter». Un sorpasso che avrebbe un valore doppio, considerato che, nell’analisi del giornalista, proprio la formazione nerazzurra «resta quella con l’organico più forte di tutte». Il guanto di sfida è lanciato: ora sta alla dirigenza trasformare la previsione in realtà.