Connect with us

HANNO DETTO

Bucchioni sicuro sul Milan: «Senza coppe è da scudetto, ma l'assenza di Pulisic contro la Lazio peserà. Ecco perchè»

HANNO DETTO

Paganini lancia il Milan: «Senza coppe è da Scudetto, con questo acquisto a gennaio diventa una candidata seria»

HANNO DETTO

Allegri esalta Loftus-Cheek: «Può giocare ovunque, ha potenzialità enormi ed è fondamentale per un motivo»

HANNO DETTO

Delneri esalta il lavoro di Filippi su Maignan: «Ha il talento di migliorare i portieri, Mike sta dimostrando una cosa in particolare»

HANNO DETTO Social

Zambrotta operato alle gambe, l'ex Milan torna a casa e ringrazia i fan: «Tutto procede bene, vado dritto…» - FOTO

HANNO DETTO

Bucchioni sicuro sul Milan: «Senza coppe è da scudetto, ma l’assenza di Pulisic contro la Lazio peserà. Ecco perchè»

Milan news 24

Published

31 minuti ago

on

By

Bucchioni

Bucchioni analizza il vantaggio dei rossoneri in campionato senza l’Europa, ma avverte sulle insidie tattiche della sfida contro i biancocelesti

Nel corso del consueto e seguito appuntamento con Maracanà, programma di approfondimento sportivo in onda sulle frequenze di TMW Radio, il noto giornalista Enzo Bucchioni ha dedicato un’ampia parentesi all’analisi del momento del Milan.

Il focus della discussione si è concentrato sull’imminente sfida di campionato e sulle probabili scelte di Massimiliano Allegri, il quale, con ogni probabilità, dovrà fare ancora una volta a meno di una pedina fondamentale come Christian Pulisic, costretto ai box dopo essersi fermato per un fastidioso affaticamento muscolare.

PAROLE«Il Milan senza le coppe può rimanere in ottica scudetto e ci resterà fino alla fine. Non partecipare alle coppe è un disvalore a livello economico, ma in ottica campionato è un vantaggio. L’assenza di Pulisic peserà e contro la Lazio sarà una partita complicata, perché di fronte c’è un allenatore che sa trovare soluzioni».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.