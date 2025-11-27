Bucchioni sicuro sul Milan: «Senza coppe è da scudetto, ma l’assenza di Pulisic contro la Lazio peserà. Ecco perchè»

Bucchioni analizza il vantaggio dei rossoneri in campionato senza l’Europa, ma avverte sulle insidie tattiche della sfida contro i biancocelesti

Nel corso del consueto e seguito appuntamento con Maracanà, programma di approfondimento sportivo in onda sulle frequenze di TMW Radio, il noto giornalista Enzo Bucchioni ha dedicato un’ampia parentesi all’analisi del momento del Milan.

Il focus della discussione si è concentrato sull’imminente sfida di campionato e sulle probabili scelte di Massimiliano Allegri, il quale, con ogni probabilità, dovrà fare ancora una volta a meno di una pedina fondamentale come Christian Pulisic, costretto ai box dopo essersi fermato per un fastidioso affaticamento muscolare.

PAROLE – «Il Milan senza le coppe può rimanere in ottica scudetto e ci resterà fino alla fine. Non partecipare alle coppe è un disvalore a livello economico, ma in ottica campionato è un vantaggio. L’assenza di Pulisic peserà e contro la Lazio sarà una partita complicata, perché di fronte c’è un allenatore che sa trovare soluzioni».