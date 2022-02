Bremer e il Torino: un rinnovo per lasciarsi da buoni amici

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il rinnovo di Gleison Bremer con il Torino un segnale di riconoscenza e rispetto, ma in estate arriverà il momento dei saluti

(di Sandro Dall’Agnol) – In tempi di litigate e società ai ferri corti con giocatori e procuratori, il rinnovo di Bremer con il Torino è una specie di mosca bianca. Ancora scottati dal caso Vlahovic e dalle parole del club gigliato, dalla prima capitale d’Italia arriva una storia di conciliazione.

E d’altra parte le parole di Urbano Cairo non lasciano dubbi sull’accordo sottoscritto: «Una cosa bellissima. Lui è un grande difensore e un grande uomo che ha saputo dimostrare riconoscenza verso un club che lo ha fatto crescere. Il ragazzo ha procuratori di grande qualità, persone che sanno valutare quanto è stato dato e si comportano di conseguenza. Come spesso accade, le persone per bene si mettono insieme».

Già, si mettono insieme ben sapendo che tra pochi mesi si divideranno. Perché lo sanno anche i muri che il centrale brasiliano è, con tutto l’immenso rispetto per la maglia granata, ormai pronto per un salto di qualità definitivo. E allora perché allungare il contratto di un anno dalla naturale scadenza, portandolo fino al giugno 2024?

