Breda: «Tutti aspettiamo le mosse di Maldini e Massara»

Roberto Breda, famoso allenatore, ha parlato del mercato del Milan: tutti attendono le mosse del duo Maldini-Massara

Ospite a Sportitalia, Roberto Breda ha parlato così del mercato del Milan:

«Parliamo di un contesto che va quasi da solo, ma che va perfezionato. A centrocampo bisogna far qualcosa in più e Renato Sanches è uno di quelli che può migliorare questo contesto. Non c’è solo il campionato italiano per il Milan, ma c’è anche la Champions League; bisogna alzare l’asticella. Maldini e Massara hanno stupito tutti l’anno scorso e stiamo tutti quanti ad aspettare le loro scelte».