Brassier Milan, concorrenza col Bologna: serve questa CIFRA per portarlo in rossonero. La rivelazione di mercato

Aggiornamento importante per quanto riguarda il difensore seguito dal mercato Milan Brassier. Spunta anche la cifra per portarlo in rossonero: la rivelazione del giornalista Longari.

PAROLE – «Brassier le richieste di partenza del Brest restano alte nonostante il contratto in scadenza. Milan segue la pista da gennaio, anche il Bologna ha effettuato un sondaggio. Cifra? Poco meno di 15 milioni di euro».