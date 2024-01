Brassier Milan, ora è dura: l’ultimo aggiornamento gela i rossoneri

Brassier Milan, ora è dura arrivare al centrale di proprietà del Brest: l’ultimo aggiornamento gela i rossoneri

Tuttomercatoweb fornisce preziosi aggiornamenti sul futuro di Lilian Brassier, difensore di proprietà del Brest e seguito molto attentamente dal Milan.

Secondo quanto si apprende nella corsa al difensore, oltre ai rossoneri e al Monaco si sarebbe aggiunto ora anche il Napoli, a caccia di rinforzi in quel ruolo. Per il Diavolo ora è dura, tenendo conto che il club francese continua a chiedere una cifra considerata troppo alta dal Milan e pertanto non si registrano passi in avanti.