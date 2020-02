Branchini ag. Allegri: «Milan? Ci sono possibilità che alleni all’estero»

Giovanni Branchini, agente di Allegri ha voluto precisare alcune voci sulla possibilità di vedere l’ex Juventus nuovamente al Milan

Ai microfoni di Gr Parlamento a “La politica nel pallone“, Giovanni Branchini, procuratore di Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune parole in merito al futuro del suo assistito.

«Ipotesi Milan? Ha voluto prendersi un po’ di tempo per ricaricare le pile, per così successivamente ripartire. Non penso che Allegri torni ad allenare in Italia. Ci sono ottime possibilità di vederlo all’estero, anche se non ci sono accordi»