Brambati: «Contro il Tottenham il Milan tornerà a fare qualcosa di positivo». Le dichiarazioni in vista della sfida

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha rilasciato un’intervista a TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà e ha parlato della sfida agli ottavi di Champions League del Milan contro il Tottenham.

Ecco le sue parole: «Ad entrambe mancherà il portiere titolare. Credo che il Milan prima o poi tornerà a fare qualcosa di positivo. Ha la possibilità di dare una piccola svolta alla stagione con la Champions. Il Tottenham è in crescita ma in costruzione, non è ancora definita come il Milan».