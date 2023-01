Brambati elogia Pioli: «Ha vinto uno scudetto insperato»

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a Maracanà, ha detto la sua sui suoi miglior allenatori del 2022

«La palma d’oro va data a Pioli, che è riuscito a vincere uno Scudetto insperato e ha fatto sì che il Milan migliorasse in modo esponenziale. Senza dubbio è al primo posto. Per l’inizio di questa stagione metto Spalletti. Nonostante le cessioni eccellenti è riuscito a far sì che il Napoli ottenesse risultati straordinari in Italia e in Champions. Io mi auguro che vada avanti in Europa, ha espresso un gioco che ha lasciato tutti a bocca aperta. In terza posizione dico Tudor, che ha fatto bene col Verona. Mi è sempre piaciuto, quando era secondo a Pirlo per me era lui il vero allenatore»