Sesko Milan, il ct della Slovenia: «Lui in rossonero? La questione piuttosto è un’altra, ma chi lo prende fa un affare». Le parole

Il ct della Slovenia Matjaz Kek è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare di Benjamin Sesko, uno degli obiettivi del calciomercato Milan per l’estate. Le sue parole.

CARATTERISTICHE – «È forte fisicamente, tecnico e maturo. In Europa, di punte così, ce ne sono poche. A Lipsia è cresciuto in modo esponenziale diventando più concreto nelle scelte di gioco. Un’altra qualità che lo contraddistingue è la velocità. È l’attaccante moderno per definizione. Non so dove giocherà ma intanto in estate me lo godrò io… Benjaminn rappresenta una minaccia costante per gli avversari indipendentemente dalla squadra in cui gioca»

MILAN – «Sono contento di come sta crescendo a Lipsia e in generale come calciatore. È proprio per questo che sta diventando importante per la Slovenia. Milan? La questione è se deciderà di cambiare club. Ciò che posso dire e che chi lo prende fa un affare. Sesko è uno che non delude»