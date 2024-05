Daniel Maldini Milan, Galliani si MUOVE! Pronta l’offerta, lascia Milanello a queste condizioni

Daniel Maldini-Milan, il Monza prepara l’acquisto a titolo definitivo: pronta un’offerta per convincere i rossoneri

Come riportato da Nicolò Schira, Daniel Maldini, attaccante del Milan attualmente in prestito al Monza, potrebbe lasciare definitivamente il calciomercato rossonero nel corso della prossima estate.

Galliani si starebbe infatti già muovendo per convincere Furlani a concedere il via libera alla cessione: i rossoneri lo valutano circa 5 milioni di euro e per Maldini al Monza sarebbe pronto un contratto di 4 anni, fino al 30 giugno del 2028.