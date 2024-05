De Ketelaere Milan, l’Atalanta AVVISA Furlani: i rossoneri sorridono, incasseranno questa cifra. E c’è il retroscena sui bonus

De Ketelaere-Milan, il belga verrà riscattato dall’Atalanta al termine della stagione: i bergamaschi avvisano Furlani

Come riportato da Nicolò Schira, negli ultimi giorni è arrivata un’ottima notizia per il calciomercato Milan della prossima estate, in particolare alla voce uscite.

L’Atalanta, dopo aver versato la scorsa estate 3 milioni di euro per il prestito, ha comunicato al club rossonero di voler attivare il diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro per Charles De Ketelaere. Inoltre il Milan avrà diritto anche ad ulteriori 4 milioni di euro di bonus, 2 legati alla qualificazione Champions dell’Atalanta e altri 2 per obiettivi personali del ragazzo. Infine il Diavolo avrà diritto al 10% sulla futura rivendita.