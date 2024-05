Rinnovo Calabria, trattativa complicata: il terzino ha chiesto QUESTA cosa. La posizione dei rossoneri

Rinnovo Calabria, fase di stallo tra le parti per quanto riguarda il prolungamento del capitano rossonero: le ultime

Come riportato da calciomercato.com, una situazione che resta in bilico nell’imminente calciomercato Milan, quello estivo, è quella relativa al rinnovo di Davide Calabria, in scadenza a giugno del 2025.

I rossoneri vorrebbero prolungare il contratto fino al 2027 mantenendo però lo stesso ingaggio, ovvero 2.2 milioni di euro bonus inclusi. Calabria avrebbe invece chiesto quasi il doppio dello stipendio: al momento l’idea più probabile è quella della cessione.