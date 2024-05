Milan Cagliari, Pioli RILANCIA Kalulu: posizione inedita, dove giocherà il francese

Milan-Cagliari, Stefano Pioli rilancerà dal primo minuto Pierre Kalulu: il francese agirà nel ruolo di terzino destro

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli è pronto a rilanciare dal primo minuto Pierre Kalulu nella sfida di questa sera a San Siro tra Milan e Cagliari.

Il francese, rientrato nei minuti finali contro il Genoa dopo un lungo infortunio, non agirà però da centrale ma da terzino destro con Calabria inizialmente in panchina. Il calciatore rappresenta un patrimonio della società e un punto fermo anche per la prossima stagione.