Brambati: «Cedere Paqueta è stato un errore del Milan»

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato di Lucas Paqueta: il Milan ha avuto troppa fretta nel cederlo

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così di Lucas Paqueta:

«E’ stato un errore del Milan. Che ora giochi nel Brasile non mi sorprende. Al Milan l’anno prima di Leao fu proposto a 3 milioni, l’anno dopo a 38. E la prima volta un personaggio disse che non era da Milan. Ho portato un allenatore di Serie A del Chievo Verona, non Delneri, a fargli vedere il video di Palacio e mi disse che non poteva giocare in Serie A. Anche Lewandowski fu proposto al Bologna e fu scartato».