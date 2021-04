Braida sul possibile ritorno al Milan: «Non ho sentito nessuno»

L’ex direttore sportivo rossonero Ariedo Braida ha parlato della possibilità di tornare al Milan e del legame con Adriano Galliani

Ariedo Braida, ex direttore sportivo rossonero, ha rilasciato un’intervista a QS. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Sul rapporto con Galliani – «Adriano per me è un fratello e lui lo sa, ho vissuto con lui per decine di anni, non so nemmeno quanti di preciso. Quando è stato male ero preoccupato, ci sentiamo tutti i giorni ma della partita di domani non ne abbiamo parlato. All’andata ci siamo visti e sembravamo due ragazzini che andavano per la prima volta a vedere una partita allo stadio. Io ho giocato nel Monza e ho fatto il DS, lui ne è tifoso da quando è nato. Poi abbiamo fatto anche altro…e vinto qualcosina»

Sul possibile ritorno al Milan – «Ho ricevuto diverse chiamate da club italiani e anche tre chiamate da club stranieri di cui non faccio i nomi. Del Milan non ho sentito nessuno, questa è la verità».