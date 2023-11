Braida punta su Jovic: «È un buon giocatore ma gli manca questa cosa». Le parole dell’ex dirigente rossonero

L’ex dirigente rossonero Braida ha parlato a Radio Bruno Firenze analizzando il profilo dell’attaccante Jovic.

PAROLE – «Un buon giocatore, ha fatto cose positive, ma a mio avviso gli manca qualcosa. Il livello per essere un giocatore da grande squadra. Anche perché non è più un pivellino, ha un passato in squadre come Real Madrid e Fiorentina».