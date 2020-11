Braida: «Gattuso vuole dimostrare al Milan di valere»

Ariedo Braida ha parlato della sfida in programma questa sera al San Paolo tra Napoli e Milan: ecco le considerazione del dirigente

Intervistato da Radio Kiss Kiss, Ariedo Braida ha parlato della sfida in programma questa sera tra Napoli e Milan a San Siro:

«Sarà una sfida tra due giganti, Gattuso ed Ibrahimovic, conoscendo Ringhio, vuole dimostrare alla società rossonera di essersi sbagliata nel mandarlo via. Spero che possa essere una grande partita, molto bella. Che sia uno spot per il calcio italiano, è una sfida meravigliosa, me la godrò visto che tifo sempre per i rossoneri e sono un grande estimatore dell’attuale tecnico degli azzurri, Gattuso è straordinario».