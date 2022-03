Dopo essere partito bene, Brahim Diaz ha perso nel corso degli ultimi mesi brillantezza ed anche il posto da titolare

Un grande botto, poi il vuoto. Si può riassumere così la stagione di Brahim Diaz, che dopo i primi due mesi ottimi ha vissuto una fase calante improvvisa e preoccupante. Il Milan non è più molto convinto, come riporta il Corriere dello Sport.

Lo spagnolo ha bisogno di un grande finale di stagione per riconquistare la fiducia dell’ambiente, ma ci saranno da fare comunque valutazioni per l’anno prossimo. Stefano Pioli avrà anche un Yacine Adli in più.