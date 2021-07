Brahim Diaz spiega il perché del 10: «Mi dà motivazioni nuove»

Brahim Diaz ai microfoni di Milan TV spiega i motivi che l’hanno spinto ad indossare la 10 rossonera e non più la 21

«Il 21 è un numero che mi è sempre piaciuto, ma mi piace molto anche il 10: è un numero unico nella storia del Milan, so che è pesante e richiede grande responsabilità, per il valore che ha per i colori rossoneri. Darò il massimo per i tifosi e sarò all’altezza di questo grande club. Sento di poterlo fare, amo questo club: voglio dare il massimo e prenderò il numero 10, mi piace tanto e ha un’importanza unica, mi dà motivazioni e sensazioni mai provate. Mostrerò il mio talento e darò fino all’ultima goccia di sangue per disputare una grande stagione».