Brahim Diaz ringrazia Pioli: «A lui devo tanto, ho bei ricordi al Milan». Poi la frecciatina a Maldini

L’ex centrocampista del Milan, ora al Real Madrid, Brahim Diaz, si è espresso così sui suoi ex compagni in rossonero e non solo

Intervistato da Repubblica, Brahim Diaz, alla vigilia della Finale di Champions League che disputerà domani col suo Real Madrid contro il Borussia Dortmund, ha toccato diversi temi legati alla sua precedente esperienza al Milan.

LE TRE STAGIONI AL MILAN – «Ne ho un ricordo piacevolissimo: per lo scudetto, i gol, gli assist e per l’atmosfera a Milanello, con compagni-amici e con Pioli, al quale devo tanto. Nel calcio italiano si respira la passione, la gente è futbolera. La Serie A cresce: è già tra i migliori campionati al modo, può fare ancora un passo in più».

SORPRESO CHE MALDINI NON SIA PIÙ AL MILAN? – «Sì, fu lui. Non mi compete, ma se mi chiede se mi sono stupito della rinuncia a lui, le rispondo di sì».

LA MAGLIA NUMERO 10 ORA A LEAO – «Il mio grande amico Rafa. Mi piaceva la canzone per Kakà. Anche Leao è fortissimo: uno di un livello diverso, la 10 ha un ottimo proprietario».

IL MIO FEELING CON LA CHAMPIONS – «La musica, l’atmosfera: tutto è speciale in questo torneo. Sono contento di avere già 28 presenze in questa competizione, tra Real, Milan e City. Ma sono a un passo dalla mia prima Coppa…».