In casa Milan in vista della prossima sessione di mercato tiene banco il futuro di Brahim Diaz. Il Real fa sul serio per riprenderlo

In casa Milan in vista della prossima sessione di mercato tiene banco il futuro di Brahim Diaz. Il Real fa sul serio per riprenderlo.

Come riportato da Tuttosport starebbe pensando di riportare il calciatore alla base e decidere se trattenerlo oppure venderlo al miglior offerente