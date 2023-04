Brahim Diaz Milan: si inserisce una rivale a sorpresa?

In casa Milan in vista della prossima sessione di mercato, tiene banco il futuro di Brahim Diaz. Per il riscatto c’è una rivale a sorpresa?

In casa Milan in vista della prossima sessione di mercato, tiene banco il futuro di Brahim Diaz. Per il riscatto c’è una rivale a sorpresa?

Secondo Calciomercato.it il club rossonero sta trattando con il Real Madrid per abbassare la cifra di quei 22 milioni inizialmente pattuita, nel frattempo però si potrebbe insierire il Napoli che in caso di cessione di Osimhen, punterebbe tra i vari poprio allo spagnolo forte anche in quel caso anche di una disponibilità economica maggiore rispetto al Milan.