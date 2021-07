Brahim Diaz in arrivo: ecco la giornata dello spagnolo a Milano

Brahim Diaz sta tornando a Milano: la giornata del fantasista spagnolo nuovamente in rossonero. Aeroporto, visite e hotel

Brahim Diaz è pronto a fare ritorno al Milan, il fantasista del Real Madrid è volato per la volta del capoluogo lombardo dove oggi sosterrà nuove visite mediche.

Brahim Diaz torna al Milan con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto in favore dei rossoneri e contro-riscatto per il Real Madrid. Il giocatore nella giornata di ieri ha salutato gli ex compagni in blancos. Segui gli aggiornamenti sull’arrivo di Diaz restando collegato su Milan News 24.