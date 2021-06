Brahim Diaz e il Milan, una storia d’amore pronta a continuare

Brahim Diaz rimarrà al Milan anche nella prossima stagione: una permanenza voluta da tutte le parti in causa

Brahim Diaz e il Milan, un matrimonio destinato a continuare. Milan e Real Madrid hanno limato tutti i dettagli nella giornata di oggi e in attesa dell’ufficialità si può affermare che il folletto spagnolo sarà a disposizione di Stefano Pioli anche nella prossima stagione.

OLTRE LE FORMULE – Aldilà della formula del trasferimento (prestito oneroso con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del Real), ciò che ha impressionato tutta la dirigenza rossonera non sono solo le qualità tecniche ma soprattutto il grande attaccamento alla maglia rossonera. Una caratteristica che il Milan da qui in avanti cercherà in tutti i nuovi arrivi. Nel solco di Brahim Diaz.