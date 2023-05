Braglia: «Al Milan è mancato il mercato e le qualità di Kessiè». Le parole dell’ex portiere sulla stagione del club rossonero

Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW della stagione del Milan. Ecco le parole dell’ex portiere:

«Il Milan si è ritrovato a vincere un campionato sorprendendo. Quest’anno questa responsabilità ha pesato ed è mancato anche il mercato e la qualità di Kessiè. Anche in attacco si è spremuto come un limone Giroud. E’ vero anche che Maldini mi sembrava che chiedesse un aiuto dalla società. La programmazione va fatta per tempo. Dal punto di vista gestionale qualche pecca è stata commessa. Detto questo però il Milan sta seguendo la linea del ringiovanimento»