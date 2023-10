Braglia sulla sfida di Champions: «Il Milan ha una rosa inferiore alle altre, ma…». Le parole dell’ex calciatore

Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW della sfida di Champions League tra Borussia Dortmund e Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Dortmund è un ambiente caldo, la muraglia gialla un po’ di timore lo mette, ma il Milan è in trans agonistica positiva. Dopo il derby, quello che ha confermato il potenziale della squadra è la reazione. Pioli ha detto che ha una rosa inferiore ad altre in termini numerici ma è un punto di forza, per l’armonia di squadra. Se fa risultato a Dortmund, per me può davvero arrivare fino in fondo»