Braglia non ha dubbi: «Questo fattore potrebbe incidere sul Milan di quest’anno». Le sue dichiarazioni a TMW

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo allenatore del Milan Paulo Fonseca.

BRAGLIA – «A oggi ci sono troppi punti interrogativi da definire in casa Milan. Potrebbe non partire con una rosa già pronta e questo può incidere. Non c’è ancora tutta questa formazione da cui dedurre che il Milan possa insidiare le prime posizioni»