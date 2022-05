Braglia: «Milan maturo per raggiungere qualcosa di importante». Le dichiarazioni del giornalista a Tuttomercatoweb

Simone Braglia ha parlato di questo finale di stagione nella corsa Scudetto. Le sue dichiarazioni sulle ultime gare di Inter e Milan.

«Il Milan a livello emotivo ha dato dimostrazione di saper rispondere, basti vedere cosa ha fatto a Verona. Il Milan è maturo per raggiungere qualcosa d’importante, non vedo un gap tra le due. La partita chiave è stata a Verona e con l’Atalanta può portare Pioli in alto.»