Braglia su De Ketelaere: «Uscirà fuori alla distanza»

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l’ex portiere Simone Braglia. Ecco le sue parole sul Milan e su De Ketelaere:

«Sono d’accordo. Perché l’ambiente Milan l’ho vissuto e rispetto ad altri sa aspettarti. Mi rimane impresso quello che ho visto nella prima partita che ha fatto, in un quarto d’ora come qualità tecniche mi ha stupito. E’ vero che finora ha deluso, in Italia giudichiamo tutti subito, ma va aspettato. Uscirà fuori alla distanza»