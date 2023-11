Brachino polemico dopo Lecce Milan: «La vittoria contro il PSG è stata solo una parentesi». Le parole del giornalista

Il giornalista Brachino ha parlato dopo Lecce-Milan agli studi di Sportitalia confrontando il pareggio con la vittoria contro il PSG.

PAROLE – «Mi sembra che la partita di Champions con il PSG sia stata solo una parentesi. I problemi tornano ad essere sempre gli stessi e sono gravi a mio avviso. Visti anche i numeri, se in questa fase della stagione sei già a 6-8 punti dalle protagoniste in testa la situazione è problematica. Problematico è il modo in cui si arriva al pareggio quest’oggi. Avrebbe dovuto perdere questa partita oggi il Milan. Anche sull’espulsione di Giroud c’è però un errore dell’arbitro a mio avviso. Ci sono anche però gli errori dell’allenatore e nei rapporti con la squadra, soprattutto guardando alle sostituzioni e ai ruoli dei cambi. Avevamo lodato la prova di testa del Milan contro il PSG, si era visto l’attaccamento e una grande prova di squadra. Oggi invece di nuovo c’è una squadra completamente priva di personalità, come già visto a Napoli nel secondo tempo».