Botman Milan: il Lille preme per la cessione al Newcastle

In cima alla lista dei difensori per il Milan c’è sempre Sven Botman. Per l’olandese c’è la concorrenza del Newcastle.

Secondo quanto riferisce RTLSport, però, il Lille – che detiene il cartellino – sta premendo nei confronti del difensore per un trasferimento al Newcastle in virtù di una proposta economica migliore, dato che i Magpies sono pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro di parte fissa e 5 di bonus.